«قنصوة»: جامعة الإسكندرية ستصبح مركزا للتعليم العالي العابر للحدود

استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد مجلس الجامعة، الأذرع الأساسية لمحاور الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية لتحقيق رؤية جامعة الإسكندرية، والتي تأتي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

وقال رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان اليوم، إن الجامعة ستصبح رائدة ذات تنافسية عالمية تسهم في التنمية المجتمعية المُستدامة، وتهيئة بيئة ذكية محفزة على الابتكار والإبداع.

التوسع في إنشاء البرامج والدرجات العلمية المزدوجة

وأوضح أن جامعة الإسكندرية تسعى إلى أن تصبح مركزًا للتعليم العالي العابر للحدود من خلال شراكات لفروع جامعات أجنبية والتوسع في إنشاء البرامج والدرجات العلمية المزدوجة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة، وكذا إنشاء شراكات دولية لدعم التكنولوجي بارك داخل جامعة الإسكندرية.

خدمات تعليمية عالية ذات تنافسية عالمية

وأكد أن الجامعة تسعى من خلال هذا التوجه إلى تقديم خدمات تعليمية عالية ذات تنافسية عالمية في مختلف التخصصات، لجذب الطلاب من مختلف دول العالم وجعل جامعة الإسكندرية مركزًا إقليميًا ودوليًا في تقديم الخدمات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والتدريب.