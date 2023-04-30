ينطلق اليوم مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة للمعاهد والكليات المتخصصة، دورته الثانية دورة المنتج هشام سليمان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يضم أفلام عدة بالإضافة إلى ورش تدريبية مختلفة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة دورة هشام سليمان، بحسب ما أعلنته إدارة المهرجان.

موعد ومكان مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة

ينعقد مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية في 30 أبريل وحتى 4 مايو المقبل برئاسة الفنانة الدكتورة نبيلة حسن عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

قائمة أفلام مهرجان الفيمتو آرت الدولي

وكشفت إدارة المهرجان عن قائمة أفلام مهرجان الفيمتو آرت الدولي، حيث تتمثل في التالي:

- مسابقة أفلام الموبايل يشارك بها 11 فيلما متنوعا مابين روائي وتسجيلي ووثائقي قصير من مصر.

- مشاركة 4 أفلام مصرية بمسابقة الفيديو الإبداعي.

- يشارك 17 فيلما بمسابقة الأفلام القصيرة من مصر وإيران وتونس والهند وأوزباكستان والفليبين.

- عرض 13 فيلما على هامش المهرجان من مصر والجزائر والمملكة المغربية وسلطنة عمان.

ورش مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة

وينظم المهرجان في دورة هشام سليمان 2023، عدد من الورش الفنية وهي:

- ورشة الإخراج السينمائي بعنوان «رحلة الفيلم من الفكرة إلى العرض السينمائي» يقدمها المخرج السينمائي الدكتور أشرف فايق.

- ورشة حرفية كتابة السيناريو يقدمها السيناريست الدكتور أشرف محمد.

- ورشة التمثيل يقدمها مدرب التمثيل أحمد مبارك.