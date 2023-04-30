محافظ سوهاج يتابع أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة المدخل الشرقي

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا تنسيقيا لبحث البدء في أعمال رصف الطبقة النهائية لطريق «سوهاج - أخميم»، بداية من كوبري أخميم وحتى صينية أخميم، وكذلك طريق الطواحين من مسجد الخلوة وحتى الطريق السريع «أخميم - دار السلام»، ووضع التصور النهائي لأعمال تجميل وتخطيط تلك الطرق ضمن مشروع وخطة المحافظة لتطوير المدخل الشرقي لسوهاج.

تدبير الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع

ووجه المحافظ خلال الاجتماع، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء فورا في أعمال رصف الطبقة النهائية، مع الاهتمام بالشكل الحضاري اللائق وأعمال التجميل بالطريق، والتنسيق مع إدارة المرور لتخطيط الطريق ووضع الإشارات المرورية والعواكس، وتحديد أماكن المطبات الصناعية بكل دقة بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على سلامة المواطنين.

موقف تجميل «صينية أخميم»

تناول الاجتماع أيضا مناقشة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وتجميل صينية أخميم، ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال وضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال، ليخرج الطريق بالشكل الحضاري اللائق كأحد أهم الطرق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية بسوهاج، كما وجه المحافظ بعقد اجتماع عاجل يضم كافة الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات والبدء في رصف طريق الحواويش بداية من ميدان الثلاث وزات وحتى الطريق السريع.

مشروعات جهاز تعمير جنوب الصعيد

يذكر أن تلك الأعمال تأتي ضمن مشروع تطوير مدخل سوهاج الشرقي، بتنفيذ من جهاز تعمير جنوب الصعيد، ويشمل المشروع تطوير طريق «سوهاج - أخميم»، بداية من كوبري أخميم وحتى ميدان الصينية، وإحلال وتجديد صينية أخميم، وتطوير الميدان، ورصف وتطوير المسافة من صينية أخميم وحتى الإدارة الزراعية بأخميم، ورصف وتطوير المسافة من مسجد الخلوة وحتى الطريق الزراعي «سوهاج - قنا» بطول 4.5 كيلومتر، وإنشاء بوابة جديدة للمدخل، وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بـ 71 مليون جنيه تقريبا.