محافظ سوهاج يكرم 400 طفل من حفظة القرآن الكريم في مركز ساقلتة

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تكريم 400 طفل من حفظة القرآن الكريم من أبناء مركز ساقلتة، في جامعة سوهاج، بالتعاون مع التعاون مع الجمعيات الخيرية القائمة على تنظيم المسابقة والحفل.

محافظ سوهاج الأب بين أبنائه

وقال محمد يسري، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات المنظمة للحفل، إن محافظ سوهاج استجاب لدعوة تكريم الأطفال من حفظة القرآن الكريم، رغم أعياد المحافظة، ليكون بمثابة الأب بين أبنائه، وليشجعهم على التفوق.

مسابقة حفظ القرآن الكريم

وأضاف أن المسابقة ضمت مستويات متعددة من حفظ القرآن الكريم، وأعمار مختلفة للأطفال بدأت من 3 سنوات.

وحضرالحفل الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، ورأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف، وبدأ الحفل بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تكريم 400 من الأطفال حفظة القرآن الكريم، ومنحهم هدايا عينية.

تهنئة بالأعياد

وفي نهاية الحفل، هنأ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، المكرمين والحضور بالشهرالكريم، وبعيد سوهاج القومي، واقتراب عيد الفطر المبارك.