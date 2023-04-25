محافظ سوهاج يوجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة توريد القمح

وجه محافظ سوهاج بتكثيف عدد اللجان المسؤولة عن استلام توريد القمح لمنع التكدس، وإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، وكذلك تشكيل غرفة عمليات مركزية تضم جميع الجهات المعنية بتوريد الأقماح.

جاهزية 19 موقعا تخزينيا

وأفاد محمد إبراهيم، وكيل تموين سوهاج بجاهزية 19 موقعا تخزينيا ما بين «صوامع، وشون »، تسع لأكثر من 152 ألف طن قمح، والتي تشمل صومعة سوهاج، شونة سوهاج، شونة طما الملحقة، شونة طما الجديدة، صومعة مطحن طما، مركز تجميع طهطا، بنكر طهطا، صومعة البلينا، شونة البلينا، صومعة غرب طهطا، شون البنك الزراعي، هنجر سوهاج، شونة طهطا، شونة جهينة، شونة جرجا، شونة البلينا، شونة دار السلام، شونة ساقلتة، وشونة أخميم.

غرفة عمليات رئيسية في المحافظة

ومن جهة أخرى، أشار وكيل وزارة التموين إلى أنه يجرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في المحافظة تضم جميع الجهات المعنية بتوريد الأقماح من الزراعة والتموين وديوان عام المحافظة ومديرية الأمن وهيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين لمتابعة عمليات التوريد أولا بأول، وإعداد تقرير يومي للعرض على المحافظ، وتلقي أية بلاغات عن أي معوقات أو مشكلات تواجه عملية التوريد أو أي تداول للقمح خارج الإطار القانوني.