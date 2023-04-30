وزير التعليم العالي يفتتح قسم جراحة العظام بمستشفى الإصابات بجامعة أسيوط

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم، قسم جراحة العظام بوحداته التخصصية بمستشفى الإصابات التابعة لجامعة أسيوط، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات وقيادات جامعة أسيوط والوزارة.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير قسم جراحة العظام بوحداته التخصصية بمستشفى الإصابات التابعة لجامعة أسيوط، وتشمل قدرته الاستيعابية الحالية 190 سريرًا، وجرى تزويده بـ8 غرف بنظام الكبسولات لإجراء العمليات الجراحية، ودعم وحدة العناية المركزة بـ27 سريرًا، وتزويد المستشفى بوحدة المعامل وبنك الدم ووحدة الأشعة التشخيصية بكامل تجهيزاتها والتي تشتمل على 4 أجهزة أشعة سينية، وجهاز أشعة مقطعية بالكمبيوتر، إضافة إلى تجهيز قاعات الاجتماعات العلمية وإدارة المستشفى، فضلًا عن تجهيز المستشفى بالعديد من الخدمات المركزية ومنها «المغسلة المركزية والتعقيم المركزي ومفرمة النفايات الخطرة والمشرحة والسنترال والميكنة المركزية وشبكة المعلومات الداخلية للمستشفى والمخازن وغرف تجميع النفايات ومنظومة الحماية المدنية لمرحلة التشغيل الحالية».

تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية دور المستشفيات الجامعية لجامعة أسيوط في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، خاصة لأبناء صعيد مصر، مشيرًا إلى أنّ مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل ما يزيد على 46 ألف مُصاب سنويًا، ويتم إجراء نحو 13 ألف عملية جراحية سنويًا، إضافة إلى تقديم خدمات الرعاية المركزة للحالات الحرجة.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أنّ مستشفى الإصابات يعتبر أول مستشفى مُتخصص في استقبال وعلاج حالات الحوادث والإصابات بمختلف تخصصاتها الجراحية في صعيد مصر، ويقع على مساحة إجمالية قدرها 6500 متر مربع، مشيرًا إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمستشفى لتبلغ 560 سريرًا و27 غرفة عمليات، بتكلفة 871.74 مليون جنيه.

افتتاح قطاع العيادات الخارجية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي، والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّه جرى افتتاح قطاع العيادات الخارجية بالمستشفى خلال نوفمبر 2021، ويتضمن 9 عيادات وغرفة مُجهزة للجبس ووحدة للأشعة التشخيصية، وتستقبل نحو 4000 مريض شهريًا، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة كانت ضمن المرحلة الأولى من التشغيل التدريجي للمستشفى، لتقديم خدمة طبية مُتكاملة تُراعي معايير الجودة الصحية.

وأكد المتحدث الرسمي، أنّ المستشفيات الجامعية تؤدي دورا مهما في تقديم الخدمات الصحية لملايين المواطنين المصريين، فضلا عن دورها الأكاديمي والتدريبي والبحثي، مشيرًا إلى زيادة إقبال المرضى على المستشفيات الجامعية نظرًأ لتقديمها خدمات صحية متميزة بها، إضافة إلى توافر العديد من التخصصات الدقيقة والهامة، وتوافر العديد من الكوادر الطبية المتميزة وفرق التمريض بالمستشفيات الجامعية لتقديم رعاية صحية لائقة بالمواطنين.