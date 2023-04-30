وزير التعليم العالي: افتتاح جامعة البحر الأحمر بمدينة الغردقة قريبا

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتاح جامعة البحر الأحمر بمدينة الغردقة قريبا.

جاء ذلك خلال زيارته إلي محافظة أسيوط، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور احمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وقيادات الوزارة وروساء الجامعات.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال كلمته، أن جامعة أسيوط تعد الأم بمحافظات الصعيد وقلعة التعليم بالصعيد، وخرج منها جامعات اخري بمحافظات الصعيد، ولها دور كبير في العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سوف تحتفل جميعا بافتتاح جامعة البحر الأحمر بمدينة الغردقة حتي نعلم قيمة الجامعات الحكومية والأهلية.

فعاليات الزيارة

ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير التعليم لجامعة أسيوط خلال اليوم الأول افتتاح قسم العظام بمستشفى الإصابات، وهي أكبر مستشفى بالصعيد وافتتاح فرع هيئة تمويل العلوم والابتكار والتكنولوجيا، وافتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني وعرض توضحي عن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في ضوء التنمية المستدامة واجتماع المجلس الاعلي للجامعات بحضور جميع رؤساء الجامعات وجلسة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وجلسة قانون التعليم العالي الموحد.

افتتاح المحلب الآلي وتفقد المستشفى البيطري

كما تشمل فعاليات اليوم الثاني افتتاح المحلب الآلي بأكبر مزارع كلية الزراعة، وزيارة المستشفى البيطري بعد تطويرها، وزيارة المدينة الطبية، وتفقد الجامعة الأهلية الجديدة، ومن المقرر أن يناقش اجتماع المجلس الاعلي للجامعات موقف العائدين من دولة السودان.