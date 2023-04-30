وزير التعليم العالي يصل أسيوط لافتتاح مشروعات تعليمية بالمحافظة

وصل الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى محافظة أسيوط، لزيارة جامعة أسيوط والتي تستمر على مدار يومي الأحد والاثنين، يعقد خلالها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور رؤوساء الجامعات، بالإضافة لافتتاح عدد من المشروعات التعليمية بالمحافظة.

وكان في استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، ولفيف من القيادات الجامعية.

افتتاح مشروعات تعليمية

ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير التعليم لجامعة أسيوط خلال اليوم الأول، افتتاح قسم العظام بمستشفى الإصابات، أكبر مستشفى بالصعيد، وافتتاح فرع هيئة تمويل العلوم والابتكار والتكنولوجيا، وافتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني، بالإضافة لعرض توضيحي عن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء التنمية المستدامة واجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور جميع رؤساء الجامعات، وجلسة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وجلسة قانون التعليم العالي الموحد.

المجلس الأعلى للجامعات

كما تشمل فعاليات اليوم الثاني افتتاح المحلب الآلي بأكبر مزارع كلية الزراعة، وزيارة المستشفى البيطري بعد تطويره، وزيارة المدينة الطبية، وزيارة وتفقد الجامعة الأهلية الجديدة، ومن المقرر أن يناقش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات موقف العائدين من دولة السودان.