جامعة القاهرة: قرارات عاجلة لرفع مستوى الخدمة لأعضاء صندوق العلاج

أعلن الدكتور محمد منصور هيبة، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، اتخاذ مجلس الجامعة في جلسته أمس، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وبدعم كبير منه، لعدة قرارات عاجلة لرفع مستوى الخدمة العلاجية لأعضاء صندوق العلاج بالجامعة، وتقديم بدائل عديدة لصرف الأدوية للمستفيدين من صندوق الرعاية الطبية.

صندوق الرعاية الطبية

وقال المستشار الإعلامي، إن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وجه بعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية، لمناقشة كل المقترحات التي من شأنها التيسير على أعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما وجه بالبدء الفوري في إجراءات طرح مناقصة عاجلة لخدمات توفير الأدوية للمستفيدين من الصندوق، وبحيث يتم التعاقد على نحو غير حصري وفي أسرع وقت مع عدد من مقدمي الخدمة بالإضافة إلى مقدم الخدمة الحالي، وذلك حتى يكون هناك أكثر من مجموعة من الصيدليات متاحة أمام المستفيدين من صندوق العلاج وليست مجموعة واحدة كما كان يتم في السابق، وذلك تيسيرا للزملاء في التعامل مع بدائل عديدة.

وأوضح المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، أنه وفقًا لقرارات مجلس الجامعة وتوجيهات رئيس الجامعة سيتم استمرار صرف الأدوية من مقدم الخدمة الحالي لحين انتهاء اجراءات ضم موردين جدد، مع السماح لمن يرغب من السادة المستفيدين من خدمات الصندوق، وبصورة اختيارية مؤقتة لحين تمام الطرح والتعاقد بشراء الأدوية من الصيدليات الحكومية أو الصيدليات المتعاقدة مع مستشفيات التأمين الصحي، وفق الروشتة المعتمدة من مستشفى الفرنساوي، مع تقديم فاتورة ضريبية مختومة من جهة الشراء لصندوق العلاج واللجنة الطبية المختصة، وبحيث يتكفل الصندوق بسرعة رد مقابل شراء هذه الأدوية مخصوما منه نسب الخصم المقررة.

ولفت إلى أن هذا الأمر يخص أعضاء هيئة التدريس بجميع فئاتهم والعاملين بالمعاش، أما السادة العاملون بالخدمة تحت الستين، فكارنيهات التأمين الصحي الجديد التابع لوزارة التعليم العالي (مصر للتأمين) موجودة في الكليات والمعاهد التابعين لها وعليهم تسلمها فورا لأنهم أصبحوا على هذا النظام التأميني الجديد.

تكاليف علاج العاملين

وأكد المستشار الإعلامي، أن الدكتور محمد الخشت أعلن أن صندوق الرعاية الطبية سيتحمل كافة تكاليف علاج العاملين التى لا يغطيها التأمين الخاص بشركة مصر للتأمين، وذلك عن طريق نفس كارنيه التأمين، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا عقد لقاءات تعريفية بحضور ممثلي شركة مصر للتأمين للتعرف على مزايا نظام التأمين الإجباري وطرق الاستفادة منه.

وقال المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إن مجلس الجامعة انتهى إلى تكليف الدكتور مصطفى الشاذلي بالإشراف على صندوق الرعاية الطبية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذها المجلس، فضلًا عن توجيه رئيس الجامعة توجيها مشددا للمختصين بسرعة التجاوب والتعاون مع الزملاء أعضاء الصندوق ومساعدتهم، وزيادة أعضاء اللجنة الطبية وزيادة عدد العاملين بصندوق العلاج لسرعة تنفيذ الإجراءات، والاجتماع بشكل دوري أسبوعيا لإنهاء كافة العقبات وسرعة اعتماد القرارات الطبية والفواتير المستحقة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أية مديونيات على الجامعة لأية جهة علاجية، وتقوم الجامعة حاليًا من مواردها الذاتية بدعم صندوق العلاج لتغطية كافة النفقات التي تفوق بكثير موارد الصندوق.

وأوضح المستشار الإعلامي، أن العقبات الأخيرة في عملية صرف الأدوية جاءت نتيجة لعقبات عامة في سلاسل التوريد العالمية ، وسوف يتم حلها جذريا مع تمام اكمال التعاقد مع أكثر من جهة موردة، مؤكدًا استمرار إدارة الجامعة في دعم وتحسين الخدمة العلاجية إلى أقصى مدى حتى يتم تقديم الأفضل.