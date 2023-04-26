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الخشت: انتظام الدراسة في كليات جامعة القاهرة

كتب:

أحمد أبوضيف
10:41 ص | الأربعاء 26 أبريل 2023
انتظام الدراسة بكليات جامعة القاهرة

انتظام الدراسة بكليات جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، انتظام العملية التعليمية بكليات جامعة القاهرة، صباح اليوم، وعودة الطلاب المغتربين إلى المدن الجامعية، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، استكمال الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ومتابعة المحاضرات وفقًا للجداول المعلنة بكل كلية، مشددًا على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية، وتقديم سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية واستكمال محاضراتهم.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.