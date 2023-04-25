جامعة القاهرة تنظم أول ورشة لإعلام الميتافيرس 6 مايو المقبل

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، أول ورشة على هامش مؤتمر صناعة المحتوى الرقمي، الذي تنظمه كلية الإعلام جامعة القاهرة بمشاركة عدد كبير من أساتذة الإعلام والباحثين والصحفيين في مصر والعالم العربي.

وتبدأ الورشة التي يقدمها الصحفي والمحاضر خالد عمار، أول صحفي متخصصي في الواقع الافتراضي، ومؤسس مشروع الإعلام الافتراضي الذي يضع تصورا لشكل الإعلام الجديد في عصر Web 3 باستخدام تقنية الميتافيرس والذكاء الاصطناعي.

انطلاق الورشة 6 مايو

وتنطلق الورشة 6 مايو المقبل، الساعة 11 صباحا، وتستمر حتى الواحدة ظهرا افتراضيا عبر تطبيق زووم.

وخلال الورشة، يرشح الصحفي والكاتب في شبكة الصحفيين الدوليين خالد عمار، شكل الإعلام الجديد وتجربته العملية والنظرية في مشروع الإعلام الافتراضي التي طبقها في صحيفة الوطن وقنوات فضائية مثل Cbc وDmc.

ويحصل المشاركون في الورشة على شهادة من كلية الإعلام جامعة القاهرة تفيد بمشاركتهم في الورشة الأولى عن إعلام الميتافيرس.

وينطلق المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين تحت عنوان «صناعة المحتوي الإعلامي الرقمي: الآليات والتحديات»، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية، وأمين عام المؤتمر الدكتور وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ويناقش المؤتمر الذي يقام يومي 7 و8 مايو المقبل بقاعة المؤتمرات بالكلية 58 بحثا ودراسة، تقدم بها عدد من الباحثين بالكلية ومن كليات ومعاهد وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية.

ويضم المؤتمر 11 جلسة و5 حلقات نقاشية لأساتذة وقادة الإعلام وعدد من المتخصصين في مجال التكنولوجيا.