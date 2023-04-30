قناة القاهرة الإخبارية: وصول أول شحنة مساعدات من الصليب الأحمر جوا إلى السودان

وصلت اليوم الأحد، إلى مدينة بورتسودان، أول شحنة مساعدات إنسانية جوًا، ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها الصليب الأحمر منذ اندلاع الاشتباكات في السودان، حسبما أفاد مسؤولون في مؤتمر صحفي افتراضي، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان

وأفادت بأن الشحنة التي أرسلت من عمان تزن ثمانية أطنان، وضمت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا خلال الاشتباكات.