نقيب الإعلاميين: قناة القاهرة الإخبارية قدمت تغطية متوازنة في أحداث السودان

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن التغطية الإخبارية التي قدمتها مجموعة القنوات الإخبارية للشركة المتحدة خلال الفترة الماضية منذ اندلاع أحداث السودان الشقيق «حيادية وصادقة»، إذ استطاعت أن تحقق توازنا في عرض الأخبار، ومتابعة الأحداث على مدار الساعة.

قناة القاهرة الإخبارية نموذج يحتذى به

وأضاف خلال تصريحات لـ«الوطن» أن قناة القاهرة الإخبارية قدمت نموذجا يحتذى به في التغطية التي قدمتها خلال أحداث السودان الأخيرة، والعديد من الأحداث خلال الفترة الماضية، واستطاعت أن تكون مصدرا للأخبار للعديد من المواقع والصحف.

شفافية ومصداقية

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن القاهرة الإخبارية انفردت بالعديد من الأخبار والقصص خلال أحداث السودان، لاسيما في عودة الجنود المصريين من السودان، إذ رأينا كيف قدمت القاهرة الإخبارية القصة كاملة بكل شفافية ومصداقية لفتت انتباه الجميع، ونقلت عنها الأخبار العديد من الصحف والمواقع، مضيفا أن ذلك يؤكد مصداقية القناة.