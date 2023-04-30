مستشار سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن تريد وقف الصراع في السودان

قال حازم الغبرا مستشار سابق في الخارجية الأمريكية، إنّ أمريكا تريد وقف هذه الحرب والصراع والأمن في المنطقة والشارع السوداني والمواطن السوداني والمواطن الأجنبي الذي يعيشون في السودان.

وأضاف: «لدى أمريكا مشكلة مع الطرفين، عندما حصل الخلاف الأول عام 2019 عندما كان حمدوك رئيسا للوزراء وقف مع حميدتي ضد السلطة المدنية، والآن هذه الأطراف التي كانت وراء التغيير الذي حصل في السودان أصبحت تتصارع فيما بينها وتؤدي بالشعب السوداني إلى المزيد من الويلات والخراب والقتل».

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك ضحايا يحملون الجنسية الأمريكية ودبلوماسي مصري، وبالتالي فإن أمريكا تريد وقف إطلاق النار والعودة إلى شكل من أشكال التفاوض والعملية الدبلوماسية والسياسية لحل هذا النزاع الذي كان بسيطا.

وأشار المستشار، إلى أن المشكلة بين حميدتي والبرهان كانت بسيطة، لكن تطورت بشكل غريب وسريع ووصلت الأمور إلى انفلات أمني يعتبر المشكلة الأساسية التي تتخوف منها الولايات المتحدة الأمريكية، وبخاصة أن واشنطن ليس لديها ثقة في قوات الدعم السريع بخصوص وجود قيادة وسيطرة كافية لتوقف أي عمليات عسكرية وعمليات نهب وسرقة نراها اليوم في الشارع.