المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات لدعم المجتمع المدني (صور)

نظمت المنطقة الغربية العسكرية، عددًا من الفاعليات المميزة وذلك لزيادة أواصر الترابط مع المجتمع المدني، وذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الواحد والأربعين لتحرير سيناء.

ونظمت المنطقة الغربية العسكرية لقاءً توعويًا مع عدد من أبناء محافظة مطروح وعدد من شيوخ وعواقل وعمد وأعضاء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأطفال من ذوي الهمم، وتضمن اللقاء استعراض جهود المنطقة من خلال حفر 22 بئر مياه بالمدن والقرى نطاق المسئولية، فضلاً عن فتح المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، وكذا توزيع عدد من السلع والمنتجات بالمجان بالمناطق الأكثر احتياجا.

كما نظمت المنطقة الغربية العسكرية إفطارًا جماعيًا ضم 5 آلاف فرد من أبناء محافظة مطروح، فضلاً عن توزيع 1000 قطعة ملابس على الأطفال بالقرى تزامناً مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وألقى اللواء أركان حرب محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأبناء مطروح، مؤكّدًا أنَّ القوات المسلحة لا تدخر جهداً لدعم جهود الدولة في توفير حياة كريمة لأبناء المحافظة.

من جانبهم، أعرب أبناء محافظة مطروح عن تقديرهم الكامل للقوات المسلحة وتواصلها المستمر معهم لحل مشاكلهم وتقديم كل أوجه الدعم لهم.