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القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى عيد تحرير سيناء

كتب:

محمد مجدي
11:57 ص | الأحد 23 أبريل 2023
الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

بعث الفريق أول محمـد زكي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربي، برقية تهنئة للرئيـس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة، بمناسبـة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء وجاء نصها:

«السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني في ذكرى يوم مجيد من أيام الوطنية المصرية، أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، داعياً الله أن يعيدها عليكم وعلى مصرنا العزيزة وشعبها الأبي بكل الخير واليمن والبركات.. ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون على الجاهزية القتالية والاستعداد الكامل للدفاع عن الوطن والذود عن مصالحه العليا، لتظل سيناء المباركة وكل بقعة على أرض مصر تنبض بالعمل والإنجازات رمزاً لعطاء أمتنا المصرية وعزيمة أبنائها في الدفاع عن مقدرات الوطن وحماية ركائز أمنه القومي على كل الاتجاهات.. حفظ الله مصر وطناً آمناً وشعباً آبياً عزيزاً.. وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وقد أصدر الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.