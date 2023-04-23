القوات المسلحة في ذكرى تحرير سيناء: «زي ما حررناكي.. هنعمرك بإيدينا» (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي عبر موقع «يوتيوب»، عدة «بروموهات» من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، حول الذكرى الـ 41 لتحرير سيناء، ضمت التأكيد على العمل على التنمية والبناء.

وقالت القوات المسلحة، في «البروموهات»: «سيناء.. تاريخها كله انتصارات، ورجعت بتضحيات، وبالسلام ابتدينا، ورفعنا علمنا من تاني على أرضنا، وبإيدينا ولادنا نبنيها».

وأكدت أن «رجال القوات المسلحة كانوا (رجالة)، وأخذوا على نفسهم عهد أن المستحيل في تحرير أراضينا لازم في يوم يتهد، وحررنا أراضينا، وإيدينا بالسلام اتمدت، ورجعتي يا سيناء كاملة لينا»، مضيفةً: «نحلف بعهد الله.. زي ما حررناكي.. هنعمرك بإيدينا».

ووصفت القوات المسلحة شبه جزيرة سيناء بأنها «أرض الرسالات والديانات، وأرض الفيروز كلها خيرات وكنوز.. ارتوت بدم ولادنا في يوم النصر، والفرحة عمت كل مصر.. يوم 25 أبريل.. يوم ما اترفع على أرضها من تاني علم مصر».

وأكدت أن مصر رفضت الهزيمة والخوف بعد هزيمة عام 1967، وقررت أن تخوض الحرب رغم كل الظروف، لينتصر جيش مصر، وشعب مصر، ويعود علم مصر على سيناء، لتعمل يد على البناء فيها، ويد تحمل السلاح، لتروي سيناء «قصة النجاح».

واختتمت القوات المسلحة البروموهات، قائلة: «25 أبريل.. عيد تحرير سيناء.. ويتواصل البناء».