رئيس وزراء اليابان: أقدر مساهمة مصر لتحقيق السلام والاستقرار في السودان

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيد: «يسرني كثيرًا زيارة مصر إحدى دول منطقة أفريقيا»، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أنه في لقاء القمة قبل قليل، قمنا بتبادل أراء صريحة في مواضيع مختلفة كالعلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية.

وأكد «كيشيد»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، على تصميم دولة اليابان في الاستمرار بالمساهمة في نمو وازدهار مصر وفي المنطقة ككل، لافتًا إلى: «الرئيس أوضح لي أننا سنستضيف ونرأس قمة مجموعة الـ7 في مدينة هيروشيما».

تقديم المساعدات طويلة الأمد في المجالات المختلفة

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أكد رئيس الوزراء الياباني: «سنستمر في تقديم المساعدات طويلة الأمد في المجالات المختلفة مثل التعاون المتعلق في مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة ومشاركة شركات يابانية في مشروع توليد الكهرباء بطاقة الرياح».

وتابع: «في مجال التعليم وخاصة التعليم على الطريقة اليابانية، قد بدأت مباحثات لدراسة اعتماد نظام KOSEN، والتنمية البشرية أساس ازدهار الدولة وستستمر اليابان في تقديم الدعم لمصر في هذا المجال».

مناقشة الأوضاع الجارية في السودان وأوكرانيا

وأضاف أنه بعد الغزو الروسي لليابان يعاني الكثير الناس من غلاء أسعار المواد الغذائية، مكملا: «تبادلنا وجهات النظر حول ما يدور في السودان وأوكرانيا وشرق أسيا»، متابعًا أنه بالنسبة للأوضاع في السودان، أقدر مساهمة مصر من أجل تحقيق السلام والاستقرار في هذه البلد.

وأكد أنه تم الاتفاق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على التنسيق الوثيق مع مصر التي لها علاقات وثيقة مع السودان بهدف تهدئة الوضع بأسرع ما يمكن واستئناف عملية نقل السلطة إلى المدنيين، متابعًا أن اضطرابات الوضاع في السودان المطلة على البحر الأحمر الذي يعد أهم الشرايين اللوجيستية بأسيا وأوروبا قد تؤثر على الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن اليابان تنوي المساهمة في معالجة الوضع كرئيس حالي لمجموعة السبع وعضو مجلس الأمن الدولي.