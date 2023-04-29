«مصر واليابان» 161 سنة شراكة.. رئيس الوزراء الياباني يزور القاهرة قبل أسابيع من استضافة بلاده لقمة الدول السبع (ملف خاص)

مصر واليابان دولتان تجمع بينهما علاقات راسخة، تستند لصداقة قوية وحالة من التناغم، وحرص دائم لتطوير هذه الصداقة لمستوى الشراكة الاستراتيجية، وهذه العلاقة بدأت ملامحها مع أول بعثة ساموراى جاءت إلى مصر عام 1862، وتطورت وتعددت مظاهرها بما أسفرت عن مشروعات مشتركة فى عدة مجالات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية.

وشهدت العلاقات بين البلدين تطورات غير مسبوقة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسة فى عام 2014، وجرى التوسع فى مجالات التعاون بين البلدين بما يليق بمكانة كل منهما، ما أسفر عن نمو حجم الاستثمار والتبادل التجارى نتيجة التجارة البينية المستمرة بينهما، وتنوعت أوجه التعاون بين البلدين.

وتدرك اليابان أن مصر نقطة ارتكاز فى الشرق الأوسط، ومحور العلاقات الدبلوماسية مع دول المنطقة، والقوة المعززة لاستقرار إقليمها ومحيطها الجغرافى، وهذا ما تؤكده زيارة رئيس الوزراء اليابانى فومو كيشيدا إلى «القاهرة»، التى تأتى فى توقيت مهم قبيل أسابيع قليلة من استضافة اليابان قمة لمجموعة الدول السبع الصناعية، فكلا البلدين يتشارك جذوراً حضارية محبة للثقافة والفنون، وطموحا مستمراً فى التنمية والرغبة فى إحلال السلام، وهذا ما دفع الرئيس السيسى فى فبراير عام 2016، خلال لقائه رئيس وزراء اليابان السابق شنزو آبى، لإصدار بيان مشترك حول الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وأُطلقت هذه الشراكة لشدة اهتمام والتزام الجانبين المصرى واليابانى بتحقيق التعاون بين البلدين فى مجال التعليم بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة، مروراً بالتعليم الأساسى والتعليم الفنى، وصولاً للتعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار.