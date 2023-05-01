في الذكرى الـ40 لطرحه بالسينمات.. «Star Wars» يحقق مليون دولار

نجح فيلم «Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi» في تحقيق إيرادات في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، وصلت لـ 1.7 مليون دولار، في أول أيام عرضه بالسينمات بمناسبة الذكرى الـ40 لطرح الفيلم بالسينمات، حيث عرض الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج ريتشارد ماركاند للمرة الأولى في 1983، ومن المقرر أن تستمر عرضه في السينمات حتى 4 مايو المقبل.

صدر الفيلم في دور العرض في 25 مايو 1983، وأصبح الأعلى ربحًا لعام 1983، ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يطرح فيها فيلم «Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi» في السينمات، حيث طرح في 1997 في الذكرى الـ15 لطرح الفيلم وحقق وقتها إيرادات وصلت لـ89.3 مليون دولار، ووصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم على مدار مدة عرضه 475 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi»

الفيلم من بطولة مارك هاميل وهاريسون فورد وكاري فيشر وبيلي دي ويليامز وأنتوني دانيلز وديفيد براوز وكيني بيكر وبيتر مايهيو وفرانك أوز، من تأليف لورانس كاسدان وجورج لوكاس، إخراج ريتشارد ماركواند.