كشفت شركة «ديزني» عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل Star Wars: The Bad Batch، وذلك خلال فعاليات معرض «D23 Expo»، الذي شهد الإعلان عن عدد من المشاريع الجديدة ومواعيد عرضها للجمهور سواء خلال العروض السينمائية أو طرحها على منصتها الإلكترونية «ديزني +»، بالإضافة إلى عرض أجزاء من المقاطع الدعائية لها حصريا قبل طرحها على الأنترنت.

وجاء الإعلان عن الموسم الثاني من مسلسل Star Wars: The Bad Batch، بعد أسابيع من انتهاء عرض الموسم الأول الذي بدأ في 4 مايو واستمر حتى 13 أغسطس الماضي، الذي تضمن 16 حلقة تتراوح مدة الواحدة منها 70 دقيقة، وحقق رود فعل إيجابية من الجمهور، فضلا عن مراجعات نقدية جيدة.

موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل Star Wars: The Bad Batch

وكشفت الشركة المنتجة، أن الموسم الثاني من مسلسل Star Wars: The Bad Batch، سيبدأ عرضه في يناير 2023، ومن المقرر أن يتضمن الموسم الجديد 16 حلقة.

المسلسل من بطولة أصوات: دي برادلي بيكر، مينج ناوين، ميشيل أنج، نوشير دلال، نيس باوتيستا، أندرو كيشينو، وستيفن ستانتون.

تفاصيل الموسم الثانى من مسلسل Star Wars: The Bad Batch

لم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الموسم الثاني من مسلسل Star Wars: The Bad Batch، ولكنه من المتوقع أن يستكمل مغامرات مجموعة من المستنسخين والمعدلين وراثية، يمتلك كل منهم مهارة استثنائية فريدة تجعلهم جنودًا فعالين بشكل غير عادي وطاقم هائل، في حقبة ما بعد «Clone War»، سيضطلعون بمهام مرتزقة جريئة وهم يكافحون من أجل البقاء على قدميهم وإيجاد هدف جديد.