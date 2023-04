تعرف على موعد حفل الأوسكار 2024 بمسرح «دولبي» في هوليوود

كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن موعد حفل الأوسكار 2024، وذلك من خلال بيان صحفي عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، لتحتفي بالأفلام وصناعها والتي سيتم عرضها في دور العرض السينمائي حول العالم خلال عام 2023، لتعقد النسخة الـ 96 من حفل توزيع الجوائز في 10 مارس 2024.

وحددت الأكاديمية شهر مارس المقبل كـ موعد حفل الأوسكار 2024، لتكون السنة الثالثة على التوالي التي يقام فيها حفل توزيع جوائز الأوسكار في شهر مارس، بعد تحقيق انتصارات كبيرة في نسبة المشاهدة خلال العامين الماضيين، ويُعرض الحفل المقام على مسرح «دولبي»، في هوليوود، على الهواء مباشرة بقناة ABC وفي أكثر من 200 منطقة حول العالم، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تفاصيل موعد حفل الأوسكار 2024

ولم يتوقف الإعلان عن موعد حفل الأوسكار 2024 فقط، بل كشفت الأكاديمية عن جميع المواعيد المتعلقة بالحفل بداية من فتح باب استقبال الأفلام حتى موعد غلق التصويت على الجوائز، وحددت الموعد النهائي لتقديم الفئات العامة لجوائز الأوسكار 2024 في 18 نوفمبر 2023.

ويبدأ التصويت الأول للقوائم المختصرة للجوائز في 18 ديسمبر بينما يتم إعلان النتائج في 21 ديسمبر، وستبدأ فترة التصويت على الترشيحات اعتبارًا من 11 يناير إلى 16 يناير 2024، مع إعلان الترشيحات الرسمية في 23 يناير، وستكون هناك أربعة أسابيع بين الترشيحات والتصويت النهائي، والذي يبدأ في 22 فبراير وينتهي في 27 فبراير، قبل الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز في 10 مارس.

«Everything Everywhere All at Once» يفوز بـ 7 جوائز

وشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023، فوز فيلم الخيال العلمي الكوميدي «Everything Everywhere All at Once» بـ 7 جوائز أوسكار، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم، بالإضافة إلى ثلاث جوائز تمثيل لميشيل يوه وكي هوي تشيوان وجيمي لي كيرتس.