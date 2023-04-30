الجامعة العربية تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات محددة لحماية الشعب الفلسطيني

أكدت جامعة الدول العربية على أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وعلى مضاعفة العمل بشأن تحقيق الالتزامات القائمة إلى جانب ضرورة اتخاذ إجراءات محددة لحماية الشعب الفلسطيني باعتباره الشعب الوحيد تحت الاحتلال.

الجامعة العربية: حاجة ملحة لإصلاح مجلس الأمن

وأعربت الجامعة العربية عن الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن للحفاظ على السلم والأمن الدوليين في كل الظروف، والتأكيد على ضرورة التنفيذ الفعلي لكافة المواثيق والمعاهدات ذات الصلة بالأمن والسلم الدوليين.

جلسة مشاورات حول الأجندة الجديدة من أجل السلام

جاء ذلك فى كلمة للأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أمام جلسة المشاورات الافتراضية التي عقدتها الأمم المتحدة حول الأجندة الجديدة لأجل السلام بناء على تكليف الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، بتمثيله في هذه الجلسة التي عقدت عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشئون السياسية وبناء السلام.

وقد شارك فى جلسة المشاورات الفريق المشترك لكبار المسئولين في الأمم المتحدة، ومنهم وكيل السكرتير العام لعملية السلام، ووكيل السكرتير العام لمكافحة الإرهاب، ووكيل السكرتير العام للنزع السلاح وممثلين لعدد من المنظمات الإقليمية.

وقد خصصت أعمال الجلسة، بحسب بيان للأمانة العامة للشئون السياسية للجامعة العربية اليوم الأحد، لاستعراض المساهمات المكتوبة التي أبرزت رؤية المنظمات الإقليمية المختلفة، منها جامعة الدول العربية، التي تعمل معها الأمم المتحدة بشكل وثيق تحقيقاً للمسلم والأمن الدوليين حول مشروع الأجندة المذكورة في اطار الاعداد لقمة المستقبل لعام 2024.