فرنسا تتأهب لاحتجاجات «استثنائية» ضد قانون التقاعد في عيد العمال

تترقب فرنسا يوماً تاريخياً واستثنائياً غداً الاثنين، الموافق الأول من مايو، حيث أعلن اتحاد النقابات مواصلة الاحتجاجات ضد قانون التقاعد، وهي الاحتجاجات التي مازالت مستمرة منذ ما يزيد على 3 أشهر، معتبراً أن «الأمر لم ينته بعد».

احتجاجات على قانون إصلاح نظام التقاعد

وأفاد تقرير نشرته وكالة الشرق الأوسط بأنَّ احتجاجات واسعة تشهدها فرنسا على قانون إصلاح نظام التقاعد، والذي تم إصداره بشكل رسمي منتصف الشهر الحالي، ليثير موجة غضب عارمة في الشارع الفرنسي.

أسباب الاحتجاج على قانون التقاعد في فرنسا

يشار إلى أنَّ أهم مادة تضمنها قانون إصلاح نظام التقاعد الفرنسي الجديد والتي تسببت في حدة موجات الغضب المحتجة، تقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاماً في البلاد.

وصدَّق المجلس الدستوري على بنود أساسية بقانون التقاعد، رغم أنَّه بمجرد إصدار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له، أعلن الاتحاد النقابي لعمال فرنسا تظاهرات على نطاق واسع تبدأ من 1 مايو 2023 الذي يتزامن مع عيد العمال.

تظاهرات على قانون التقاعد في عيد العمال

وتعهد الاتحاد النقابي بأن يكون 1 مايو «يوماً استثنائياً وتاريخياً» للحشد والتعبئة بغرض التظاهر ضد قانون التقاعد الفرنسي.

يشار إلى إقرار المجلس الدستوري مساء الجمعة الموافق 14 أبريل الحالي، المادة الـ7 من قانون التقاعد، والتي تعد أهم المواد نظراً لأنها تنص على سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، على أن يسري ذلك بحلول 2030، ولا تحظى هذه المادة من قانون التقاعد الفرنسي بشعبية كبيرة في الشارع.