بريطانيا تعتزم شراء صواريخ يتراوح مداها بين 100 و300 كيلومتر ومنحها لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، عزمها شراء صواريخ يتراوح مداها بين 100 و300 كيلومتر لمنحها لوزارة الدفاع الأوكرانية.

بيان لوزارة الدفاع البريطانية

وذكرت الوزارة في بيان نُشر عبر الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية أن المتطلبات الرئيسية لتشغيل الصواريخ تُحتم ضرورة إطلاقها من البر أو البحر أو الجو، ويجب أن تتراوح حمولة الذخيرة فيها من 20 إلى 490 كجم، فيما تشمل المتطلبات الأخرى المرغوبة احتمالية منخفضة للاعتراض (LPI) والقدرة على تخطيط المهام والملاحة المضمونة (مع قدرة نظام الأقمار الصناعية للملاحة العالمية المتشددة) في مواجهة الإجراءات المضادة المتقدمة ورفض الطيف الكهرومغناطيسي وطرق اختراق الدفاع الجوي لزيادة احتمالية الضربة الناجحة ومستوى الجاهزية الفنية لا يقل عن 8.

وأضاف البيان أن المملكة المتحدة أعلنت أيضًا عزمها شراء معدات هندسية وناقلات لتعزيز قدرة الجيش الأوكراني على نقل المعدات الثقيلة، من بين ذلك مركبات مدرعة لإزالة الألغام ومركبة مدرعة تطلق الجسور وقاذفات في أي حجم، وقاذفات جسور الدعم اللوجستي والجسور التي يعاد استخدامها: 40 م إلى 80 م، بسعة تحميل عسكرية على الأقل (MLC) - 70 (ت).