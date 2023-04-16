المملكة المتحدة: يجب وقف العنف في السودان فورا

أعربت المملكة المتحدة عن إدانتها بأشد العبارات العنف الجاري بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، وفي مدن متعددة أخرى في أنحاء السودان.

بيان السفارة البريطانية بالقاهرة

وأكدت المملكة، في بيان وزعته السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم، أنّ هذا العنف يجب أن يتوقف فورا.

كما أعربت المملكة المتحدة عن أسفها لسقوط أرواح بريئة بسبب هذا العنف، داعية قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ لوقف جميع العمليات القتالية ضد بعضهم البعض.

خفض التصعيد لتفادي وقوع ضحايا

وأضافت: «الآن هو الوقت لأن تعمل القيادة السودانية لأجل خفض التصعيد وتفادي وقوع مزيد من سفك الدماء»، كما دعت المملكة المتحدة القيادة السودانية للعودة إلى الحوار.

وتابعت بأنه بعد شهور من المناقشات السياسية المثمرة، والتقدم الفعلي الحاصل تجاه العودة إلى العملية الانتقالية بقيادة مدنية، فإن العمل العسكري ليس حلًا، لإحلال سلام طويل الأمد ممكن، لكن فقط من خلال نقاش صريح وصادق وبراجماتي.

المملكة المتحدة تقف متضامنة مع الشعب السوداني

وأكدت المملكة المتحدة، في البيان، أنّها تقف متضامنة مع الشعب السوداني في مطالباته بأن ينعم بمستقبل سلمي وديمقراطي، مشددة على أنّه يجب ألا يدفع مدنيون أبرياء أرواحهم ثمنا لمستقبلهم بسبب هذا العنف.