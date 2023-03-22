ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة بعد 3 أشهر من التباطؤ

ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع خلال فبراير، حيث استمرت تكاليف الغذاء والطاقة في الارتفاع، ما زاد من الضغط على الأسر بعد 3 أشهر من التباطؤ.

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة الأربعاء، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 10.4% على أساس سنوي متجاوزًا توقعات الاقتصاديين في مسح ريفينيتيف البالغة 9.9% ومقارنة بـ10.1% في يناير.

وعلى أساس شهري، بلغ التضخم في أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة 1.1%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.6%، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يشمل تكاليف السكن بنسبة 9.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ8.8% في يناير.

ثلاثة أشهر متتالية من التباطؤ

وتأتي الزيادة المفاجئة في معدل التضخم بعد 3 أشهر متتالية من التباطؤ، منذ بلغ أعلى مستوى في 41 عامًا عند 11.1% في أكتوبر، وقد تشكل هذه البيانات ضغطًا إضافيًا على بنك إنجلترا، الذي رفع أسعار الفائدة من 0.25% في نهاية عام 2021 إلى 4% هذا العام، عندما يجتمع لإصدار قراره الجديد بشأن الفائدة الخميس.