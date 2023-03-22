ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة بعد 3 أشهر من التباطؤ
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أ ش أ
10:48 ص | الأربعاء 22 مارس 2023
التضخم يزيد أسعار المستهلكين
ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع خلال فبراير، حيث استمرت تكاليف الغذاء والطاقة في الارتفاع، ما زاد من الضغط على الأسر بعد 3 أشهر من التباطؤ.
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة الأربعاء، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 10.4% على أساس سنوي متجاوزًا توقعات الاقتصاديين في مسح ريفينيتيف البالغة 9.9% ومقارنة بـ10.1% في يناير.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم في أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة 1.1%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.6%، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يشمل تكاليف السكن بنسبة 9.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ8.8% في يناير.
ثلاثة أشهر متتالية من التباطؤ
وتأتي الزيادة المفاجئة في معدل التضخم بعد 3 أشهر متتالية من التباطؤ، منذ بلغ أعلى مستوى في 41 عامًا عند 11.1% في أكتوبر، وقد تشكل هذه البيانات ضغطًا إضافيًا على بنك إنجلترا، الذي رفع أسعار الفائدة من 0.25% في نهاية عام 2021 إلى 4% هذا العام، عندما يجتمع لإصدار قراره الجديد بشأن الفائدة الخميس.