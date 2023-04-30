رئيس الوزراء الياباني: المتحف المصري الكبير سيكون من أكبر المتاحف عالميا

قال فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، إن الفرصة أتيحب له لمشاهدة جزء كبير من المتحف المصري الكبير، وحاليا يزور مقر عملية ترميم مركب الشمس التي تقوم بها منظمة يابانية غير ربحية، معربا عن تطلعه لافتتاح المتحف الذي سيكون من أكبر المتاحف في العالم.

المتحف المصري الكبير يحتوى على كنوز الحضارة المصرية القديمة

وأوضح رئيس الوزراء الياباني، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في المتحف المصري الكبير، أن المتحف المصري الكبير يحتوى على كنوز الحضارة المصرية القديمة، لافتا إلى أن أسلوب العرض المتبع في المبنى الفرعي للمتحف جديد من نوعه ويمكن الزوار من مشاهدة مراحل عملية ترميم مركب الشمس الثانية، مؤكدا أن تعاون اليابان مع مصر يعود إلى تاريخ بناء المتحف في 2006، وامتد التعاون لأكثر من 15 عاما بشكل مادي وتقني.

وأشار إلى أن مركز ترميم الآثار المجاور للمتحف يتعاون فيه الخبراء اليابانيون المبعثون من قبل وزارة اليابان للتعاون الدولي مع الخبراء المصريين لصيانة وترميم الآثار التي يتم عرضها في المتحف، لافتا إلى أنه بدءا من 2016 تم التعاون في إدارة المتحف لتعزيز القدرات على عرض الآثار في المتحف.