كيشيدا: اليابان مستمرة في دعم قطاع التعليم بمصر

أكد رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استمرار دعم بلاده لمصر وتقديم المساعدات طويلة الأمد لها، وذلك في المجالات المختلفة، من خلال التعاون فيما يتعلق بمشروع الخط الرابع لشبكة مترو أنفاق القاهرة، بالإضافة إلى مشاركة شركات يابانية في مشروعات توليد الكهرباء بطاقة الرياح.

كيشيدا: اليابان مستمرة في دعم مصر

ونوه كيشيدا إلى أن اليابان ستستمر في دعمها لمصر أيضا بمجال التعليم، وذلك على الطريقة اليابانية، مشددا على أن التنمية البشرية هي أساس ازدهار الدول.

وقال رئيس الوزراء الياباني، «إن الكثير من الناس يعانون بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من غلاء أسعار المواد الغذائية، لذلك تقوم اليابان بدعم رفع أهمية استخدام مياه الري الزراعي من خلال القروض ودعم الحفاظ على المضخات وصيانتها من خلال التعاون، ودعم رفع الانتاج الزراعي من خلال المساعدات المالية بلا مقابل، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في مصر".

تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في السودان

وأوضح أنه تبادل مع الرئيس السيسي وجهات النظر حول الأوضاع في السودان وأوكرانيا وشرق آسيا أيضا، مضيفا: «بالنسبة للأوضاع في السودان، أقدر مساهمة مصر من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ذلك البلد، حيث تحدثت مع الرئيس السيسي في هذا الموضوع مطولا واتفقنا على التنسيق الوثيق مع مصر التي لها علاقات وثيقة مع السودان لتهدئة الوضع بأسرع ما يمكن واستئناف عملية نقل السلطة للمدنيين».

ولفت كيشيدا إلى أن اضطربات الأوضاع في السودان المطلة على البحر الأحمر، أهم الشرايين اللوجستية لآسيا وأوروبا، قد يؤثر أيضا على اليابان والاقتصاد العالمي.

وتابع: «لذلك، فإننا ننوي المساهمة في معالجة الوضع كرئيس حالي في مجموعة السبع وعضو مجلس الأمن الدولي، وسنرسل قريبا المبعوث الياباني للقرن الإفريقي إلى الدول المعنية، بما فيها مصر»، معربا عن استعداد اليابان لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين والنازحين في كل الدول المجاورة.