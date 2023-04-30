وظائف خالية للمصريين في ألمانيا.. بدون لغة أو مؤهل

أعلنت ألمانيا عن توفر 1.3 مليون فرصة عمل بالعديد من القطاعات، حيث يعاني سوق العمل بها من نقص حاد بالعمالة سواء الماهرة والمدربة أو حتى الأعمال اليدوية، أو التي لا تتطلب مؤهلات عليا، لتتخذ العديد من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تيسير التحاق عمالة من خارج البلاد.

فرص عمل بألمانيا بدون لغة أو مؤهلات عليا

وأفاد تقرير لـ«يورو نيوز»، أنَّ البيانات الرسمية للسلطات الألمانية تشير إلى توفر فرص عمل بألمانيا ووظائف خالية نظراً للحاجه الملحة للأيدي العاملة غير الماهرة أو المجالات التي لا تتطلب خبرة كبيرة أو مؤهلات عليا أو حتى إتقان اللغة في البداية، وبالتالي فالفرصة متاحة أمام البلدان العربية ومن بينها مصر.

وظائف خالية للمصريين بألمانيا.. لهذا السبب

فيما أشار التقرير إلى رصد السلطات الألمانية 150 مليون يورو لإنشاء مراكز للعمال المؤهلين للهجرة إليها والذين سيتم ترشيحهم وبالتالي توفير فرص عمل للمصريين وغيرهم من الأجانب ووظائف خالية، فيما تنوي أيضا في إطار تشجيع الهجرة إليها التخفيف من اجراءات الحصول على التأشيرة وبالتالي ليس من الضروري أو لم يعد الحصول على عقد عمل شرط أساسي لدخول البلاد.

كما تنوي تيسير اعتماد الشهادات الأجنبية في إطار سد النقص الحاد بمواردها البشرية، في إطار البحث عن حلول للأزمة قبل تفاقمها ووصول حجم نقص العمالة إلى 3,9 مليون وظيفة بحلول 2030، مع توقعات بوصول الرقم إلى 7 ملايين في 2035.

وظائف خالية للمصريين في ألمانيا

وتستعرض «الوطن» بعص فرص العمل والوظائف المطلوبة بألمانيا والتي قد تكون مناسبة لشريحة كبيرة من الباحثين عن عمل بالخارج، في المجالات الآتية؛

- مجال خدمة العملاء.

- المبيعات والتسويق الإلكتروني.

- خدمة إدارة المتاجر الإلكترونية.

- تخطيط وتنظيم الفعاليات ورحلات العمل.

- البرمجة وإدارة نظم المعلومات.

- تقديم الخدمات الاستشارية.

- إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للشركات.

- أعمال البناء والتشييد.

- الأعمال الفنية مثل، «فني كهرباء» و«السباكة»

فرص عمل ووظائف بألمانيا للمؤهلات العليا.. أبرزها الهندسة

ووفقا لتقرير CNBC عربية، فإن المانيا تعاني من نقص الأيدي العاملة المحترفة بمجالات الطاقة المتجددة وفيما أظهرت البيانات الرسمية تراجع حجم العمالة الماهرة بألمانيا بنحو 1,3 مليون عامل خلال عام 2022، ليعاني قطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية انكماش بمقدار 216 ألف عامل، في الوقت الذي تعهدت فيه ألمانيا بتوليد 80% من احتياجها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وذلك بحلول 2030.

ويعاني 77% من أصحاب العمل عالمياً صعوبات في توظيف عمالة ماهرة، بسبب نقص الخبرة بالمجالات الرقمية وقطاعات الطاقة المتجددة والصحة، وكذلك الهندسة.