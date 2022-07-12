وظائف خالية للمصريين في ألمانيا.. التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

ازدادت عمليات البحث عن وظائف خالية للمصريين في ألمانيا، بعد أن كشفت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن فتح باب التسجيل لشغل وظائف هناك في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن، وكذلك في مجال الفندقة والضيافة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها، تفاصيل وظائف خالية للمصريين في ألمانيا، والشروط التي يجب توافرها، وكذلك المؤهلات المطلوبة.

آخر موعد للتقديم في وظائف ألمانيا

ووفق المعلن من قبل الوزارة، فإن باب التقديم للوظائف في ألمانيا بدأ منذ 20 يونيو الماضي، وسيُغلق باب التقديم بعد وصول عدد المرشحين إلى العدد المستهدف، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 16 يوليو الجاري، أي متبقي 4 أيام فقط.

وظائف خالية للمصريين في ألمانيا

وجاءت الوظائف المتاحة في ألمانيا كالآتي:

- كهرباء وإلكترونيات.. هناك حاجة للعمالة التي تقوم بتركيبات كهربائية للمباني، وإمدادات الطاقة للبنية التحتية للمساكن.

- المعادن.. هناك حاجة للعمالة التي تقوم بإنتاج وتشكيل المعادن كالخراطة والتفريز والحفر.

- الفندقة والضيافة.. هناك حاجة لخبرة في مجال العمل في الفنادق، وتحديدا أخصائي فنادق، ومطابخ، وطباخين.

خطوات التقديم لـ وظائف ألمانيا

إذا كنت ترغب في التقديم لتلك الوظائف، يجب عليك في تلك الحالة استيفاء بيانات السيرة الذاتية، من خلال الدخول على الرابط المخصص من وزارة الهجرة من هنـا، والحصول على الاستمارة من هنـا.

قم باستيفاء جميع البيانات والتي تتضمن الاسم، والجنس، وتاريخ الميلاد، والجنسية، وعنوان الإقامة، والحالة الاجتماعية، وعدد الاطفال، وموقف التجنيد، وبيانات التواصل، والشهادات العلمية التي حصل عليها المتقدم، فضلا عن الإجابة عن سؤال مقالي عن السبب الذي يدفعك للتقديم في تلك الوظيفة، وإقرار بصحة البيانات السابق ذكرها، وفي حالة قبول الطلب المقدم سيكون مطلوبا منك شهادات خبرة.

كما يتضمن الإقرار أنه في حال قبول المتقدم للسفر لألمانيا، فإنه يتعهد بالتفرغ التام لحضور تدريبات البرنامج التحضيرية بغرض التأهيل للسفر والعمل في دولة ألمانيا، والتي تستمر لمدة 8 أشهر تتحمل خلالها الوكالة كل التكاليف.

وبعد استيفاء البيانات على نموذج الاستمارة والسيرة الذاتية المعد من وزارة الهجرة، قم بتحميله وإرساله على البريد THAMM@emigration.gov.eg.