لجنة العفو الرئاسي تعلن بدء إجراءات الإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين

أعلن كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، بدء إجراءات الإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيا.

وثمن «السقا»، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الدعم الدائم الذي يقدمه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني للجنة العفو الرئاسي، ولجهود الإفراج عن المحبوسين.

كما تقدم بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية، لدعمهم الدائم لمسيرة تصفية ملف السجناء بشكل نهائي.

وأكد السقا، أن الإفراجات ستستمر وسيتم التواصل مع المفرج عنهم لبدء عملية الدمج المجتمعي.