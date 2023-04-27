عضو بـ«الشيوخ»: لجنة العفو الرئاسي تسعى لدمج المفرج عنهم في المجتمع

قال النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، إن الدور الكبير الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي يؤكد نجاح استراتيجية الدولة لدعم حقوق الإنسان، في ظل الحرص على دمج المفرج عنهم وتمكينهم وإعادتهم إلى وظائفهم وضمان دمجهم بالمجتمع، مؤكدًا أن أعمالها شهدت توسعًا منذ إعادة التفعيل وعلى مدار عام، لتشمل دمج المُفرج في المجتمع مرة أخرى.

لجنة العفو الرئاسي

وأضاف عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن»: «لجنة العفو الرئاسي تعمل على عودة المفرج عنهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل، وهذا يعكس إرادة القيادة السياسية فى إعادة دمجهم مرة أخرى فى المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي كالسابق، للاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم، وهذا يعني أن اللجنة تسير على الطريق الصحيح، وأن دورها لا يقف عند استصدار قرارات عفو فقط، ولكن بث الروح فى هؤلاء مرة أخرى، خاصة أن المفرج عنهم لم تتلوث أيديهم بدماء أو قيامهم بأعمال عنف أو تخريب».

إعادة دمج المفرج عنهم

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن أن اللجنة تواصل الإفراج عن المحبوسين منذ استئناف عملها، وهو ما يعني رسالة طمأنة للأسر بمواصلة اللجنة وأعمالها، والحرص على إنهاء هذا الملف، فضلا عن عزم اللجنة مساعدة المفرج عنهم في العودة لعملهم، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية، يؤكد انفتاح الدولة على الجميع ومد يد العون لهؤلاء الشباب.