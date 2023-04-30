جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة أسيوط، من أهم الأمور التي يهتم بها أبناء المحافظة، حيث تنطلق الامتحانات يوم السبت 6 مايو المقبل وتستمر حتى الاثنين 15 مايو، وأنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط لاستقبال الامتحانات بمختلف الصفوف.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة أسيوط

وتضمن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة أسيوط 2022/2023 فيما يلي:

- السبت 6 مايو 2023 امتحان اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف تبدأ الفترة الاولي من الساعة الثامنة حتي الساعة العاشرة والنصف صباحا.

- الإثنين 8 مايو 2023 امتحان اللغة الانجليزية خلال الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف من الساعة الثامنة حتى التاسعة والنصف صباحا وامتحان التربية الدينية خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف تبدأ من الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة حتى الساعة الحادية عشرة وربع صباحًا.

- السبت 13 مايو 2023 امتحان الرياضيات خلال الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف، تبدأ من الساعة الثامنة حتى التاسعة والنصف، وامتحان مهارات مهنية خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف تبدأ من الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة حتى الساعة الحادية عشرة وربع صباحا.

- الإثنين 15 مايو 2023 امتحان العلوم خلال الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف تبدأ من الساعة الثامنة حتى الساعة التاسعة والنصف وامتحان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف تبدأ من الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة حتى الساعة الحادية عشرة وربع صباحا.