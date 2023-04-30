محافظ أسيوط: تقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين لتوريد محصول القمح

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال حصاد محصول القمح بمدينة أبوتيج، للاطمئنان على سير عملية الحصاد وتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح لتوفير الأمن الغذائي لمصر، والتقى ببعض المزارعين الذين أشادوا بجودة محصول موسم 2023 وزيادة إنتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة.

حصاد محصول القمح

وتابع محافظ أسيوط أعمال حصاد محصول القمح وتجميعه تمهيدًا لدرسه وتوريده للمطاحن والصوامع، وسط فرحة وسعادة من المواطنين والمزارعين الذين حرصوا على استقبال المحافظ ومرافقيه مرددين هتافات «تحيا مصر»، مشيدين بجودة المحصول هذا العام وزيادة إنتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة، كما ردد المحافظ معهم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية تعميقًا للولاء وحب الوطن.

تسهيل إجراءات التوريد

وأعلن محافظ أسيوط تقديم كافة الدعم لهم وتسهيل كافة الإجراءات لتوريد المحصول للشون والصوامع وصرف مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 167 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، وتم تجهيز أكثر من 28 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة، والتي بدأت في استلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس 2023.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن استلام الأقماح من المزارعين بسعر 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلوجراما حسب درجة النقاء والفرز بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية.

متابعة أعمال الحصاد

كما وجه محافظ أسيوط، وكيل وزارة الزراعة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لتكثيف أعمال المتابعة لحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك، وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين، فضلاً عن التنسيق مع مسئولي التموين والبنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الأقماح المحلية، وفقًا للكميات التي أعلنتها وزارتا الزراعة والتموين.

الحفاظ على الرقعة الزراعية

كما التقى المحافظ بعض الأهالي والمزارعين بمدينة أبوتيج، وحثهم على الاهتمام بالأرض الزراعية والحفاظ عليها من البوار وعدم التعدي عليها بالبناء أو التجريف وتعظيم الاستفادة منها بزراعتها بمختلف المحاصيل الغذائية والخضر والفاكهة لتوفير الأمن الغذائي لمصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن محصول القمح يتم تسليمه لأكثر من 28 صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع، مشيرًا إلى تشكيل لجنة بمديرية الزراعة لمتابعة عملية توريد محصول القمح، فضلًا عن تنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة والعمل على عدم انتظار الموردين كثيرًا أمام الشون، وذلك عن طريق تنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز.

ولفت إلى المتابعة المستمرة والدورية لأي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح، فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة وتقديم كافة التسهلات والحوافز للمزارعين.