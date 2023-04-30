استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط للامتحانات المختلفة، وبحسب جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة أسيوط، تنطلق الامتحانات يوم السبت 6 مايو المقبل وتستمر حتى الإثنين 15 مايو.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة أسيوط

وبحسب جدول امتحانات الصف الخامس محافظة أسيوط 2022-2023 الامتحانات تجري علي مدار 4 أيام مختلفة :

- السبت 6 مايو 2023 امتحان اللغة الانجليزية لمدة ساعة ونصف تبدأ الفترة الاولي من الساعة الثامنة حتي الساعة التاسعة والنصف صباحا.

- الإثنين 8 مايو 2023 امتحان الدراسات الاجتماعية خلال الفترة الاولي لمدة ساعة ونصف من الساعة الثامنة حتي التاسعة والنصف صباحا وامتحان مهارات مهنية خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف تبدأ من الساعة التاسعة وخمسة واربعون دقيقة حتي الساعة الحادية عشر وربع صباحا.

- السبت 13 مايو 2023 امتحان العلوم خلال الفترة الاولي لمدة ساعة ونصف تبدء من الساعة الثامنة حتي التاسعة والنصف وامتحان وامتحان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف تبدأ من الساعة التاسعة وخمسة واربعون دقيقة حتي الساعة الحادية عشر وربع صباحا.

- الإثنين 15 مايو 2023 امتحان الرياضيات خلال الفترة الاولي لمدة ساعة ونصف تبدأ من الساعة الثامنة حتي الساعة التاسعة والنصف وامتحان تربية دينية خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف تبدء من الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة حتى الساعة الحادية عشر وربع صباحا.