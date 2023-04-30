خبراء إعلام: قنوات قطاع «أخبار المتحدة» تنافس المحطات العالمية في التغطية

أثنى عدد من أساتذة وخبراء الإعلام على التعامل الإعلامى لقنوات ووسائل إعلام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة الماضية، ونقلها للأحداث باحتراف ومصداقية. وتنافس «القاهرة الإخبارية» مع المحطات الإخبارية العالمية فى تغطية الأزمات منذ اللحظات الأولى.

تجربة ميدانية ومنافسة صعبة

الحرب فى السودان الشقيق تمثل أحداثاً مأساوية لكل الوطن العربى، وأثرت سلباً على مشاعر المصريين وطالت مصالحهم المادية وأقلقتهم على ذويهم فى وادى النيل، ومع ذلك كانت هناك فرصة لدى قناة «القاهرة الإخبارية» لكى تصنع تجربتها الميدانية الأولى فى تمركزها الإقليمى، وباتت القناة فى وقت قصير وبسرعة مصدراً يمكن الاعتماد عليه لمعرفة تطورات الأوضاع فى السودان، وتمكنت أيضاً بين مزج التغطية المتكاملة مع جمع المعلومات الدقيقة من على أرض الواقع، وقدرات التحليل العميقة فى الاستوديو.

وطورت «القاهرة الإخبارية» أدواتها المهنية واستطاعت أن تقدم إطاراً يتسم بالجاذبية، مع توالى هذه الأنماط الإيجابية من التغطية، ويمكن أن نتوقع تكريس مكانة «القاهرة الإخبارية» بين الفضائيات الإقليمية الكبرى.

«القاهرة الإخبارية» كانت ولا تزال خطوة ضرورية لاستكمال مقومات الإعلام المصرى المؤسسية، ومن خلالها تمكن الإعلام المصرى أن يخاطب إقليم الشرق الأوسط والعالم، وأن يطرح منظوراً مهنياً لتقديم الأخبار وعرض وتحليل التطورات الدولية والإقليمية والمحلية، والقناة تعزز أدواتها المهنية للثبات فى منافسة صعبة، وأفضل ما يمكن أن تفعله فى هذا الإطار يكمن فى قدرتها على التزام مبادئ التوازن والموضوعية والاختيار السليم للقصص التى تلبى حاجات جمهورها المستهدف على النطاق الإقليمى.

شبكة مراسلين وخبراء وتغطيات متميزة

القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعاملت بشكل احترافى مع مستجدات الأحداث الدولية، وآخرها أحداث السودان والتى تميزت فيها بشكل كبير، كما تميزت من قبل فى تغطية أحداث زلزال سوريا وتركيا ومظاهرات فرنسا، بفضل شبكة مراسلين حول العالم، فهى صاحبة رسالة واضحة، ولغة خطاب متناسبة مع الجمهور. كذلك تميزت قنوات المتحدة بقائمة من الخبراء والمحللين الذين تمت استضافتهم لتغطية الأحداث الكبرى إقليمياً وعالمياً، وأهمها أحداث السودان، واتسم حديث الخبراء والمحليين بالتوازن والانتصار للدولة الوطنية والاستقرار فى البلد الشقيق، وتغطية «إكسترا نيوز»، على مدار الساعة، كانت مصدر إفادات إخبارية مهمة للمتابع العربى، وتمكنت قنوات المتحدة من المنافسة والتميز وتقديم تغطية إخبارية متكاملة، وتوصل المعلومة للمواطن بشكل بسيط، وباحترافية شديدة، كذلك من عوامل النجاح مواكبة التطورات التكنولوجية والإخراجية على المستوى العالمى، فمع «القاهرة الإخبارية» كانت هناك مصداقية لدى الجمهور وباتت بسرعة مصدراً يمكن الاعتماد عليه لمعرفة تطورات الأوضاع.

محتوى ينتصر للدولة الوطنية

قناة «القاهرة الإخبارية» ولدت كمنصة إخبارية فضائية عملاقة وكبيرة، واستطاعت تقديم نفسها كقناة تنافسية بين القنوات الإقليمية والقنوات الدولية الموجودة على الساحة منذ سنوات، والتغطية الإخبارية التى قامت بها خلال الأيام الماضية لملف السودان كانت خير شاهد على ذلك، فاستطاعت تقديم محتوى إعلامى يليق بها، كذلك كان هناك توازن وانتصار للدولة الوطنية والسعى للاستقرار والحرص على عدم نشر الفوضى فى السودان.

ومن الأمور التى تدعو للثناء على أداء القنوات الإخبارية للشركة المتحدة هو تقسيم الشاشة فى تغطية «القاهرة الإخبارية» والتى تتميز عن قنوات إقليمية كبرى فى نقلها للمشهد والوجود بقوة ونقل المعلومات بشكل صحيح وعدم التسرع فى نقل الأخبار ونفيها فيما بعد، فكانت المصداقية الشعار الأول لـ«القاهرة الإخبارية»، فهى حقاً قناة عملاقة استفادت من كل الخبرات السابقة لتخرج لنا وليداً ضخماً يليق بالشاشة المصرية ويتابعه المصريون والعرب والناطقون بالعربية فى كل بقاع العالم.

قنوات المتحدة، وعلى رأسها «القاهرة الإخبارية»، باتت منصات مهمة على الصعيد الإقليمى والدولى والمحلى، ورقماً أساسياً فى أدوات التصدى للشائعات ورصد الحقائق، ونقل القصص الإخبارية بحيادية شديدة، فأصبحت عواصم العالم كله أمامك فى شاشة واحدة وعبر مراسلى القناة داخل عواصم العالم، فهم وجوه واعدة بشكل مبهج.

د. جيهان يسرى - أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة