تعرف على ترددات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة، حيث سيكون الدكتور حسن عبد الله، رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للشركة، وأعضاء مجلس الإدارة هم: أشرف سالمان، عمرو الفقي، محمد سعدي، تامر مرسي، محمد سمير.

وخلال مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، الذي نظمته الشركة بحضور عدد من الإعلاميين والفنانين ورؤساء تحرير الصحف والشخصيات العامة، تم الإعلان عن قناة إخبارية إقليمية جديدة، وسيكون السعي لإطلاقها في الربع الأول من العام المقبل، كما كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنَ كل قناة من شاشات الشركة تتمتع بهوية مختلفة عن الأخرى، موضحة أنَّ الشركة أسست إدارة محتوى، بهدف مساعدة القنوات في تقديم أفضل محتوى بما يتفق مع أهدافها وسياساتها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تردد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك على النحو التالي:

تردد قناة DMC

وتبث قناة dmc برامجها على القمر الصناعي نايل سات على تردد: 11449 أفقي، معامل تصويب الخطأ: 5/6، ومعدل الترميز: 27500.

تردد قناة CBC

تبث قناة سي بي سي من القاهرة على تردد 11785 رأسي - على القمر الصناعي نايل سات، الاستقطاب: رأسي - معدل الترميز: 27500 - معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ON E

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي h

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الحياة

تردد قناة الحياة، على قمر النايل سات هو 12207، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جدير بالذكر أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عقدت صباح اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، تحت شعار «5 سنوات من التطوير»، بفندق «نايل ريتز كارلتون»، أعلنت خلاله ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية.

وخلال المؤتمر كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق 4 مسابقات جديدة في مجال التأليف على رأسها جائزة السيناريو للدراما التلفزيونية في دورتها الأولى، والتي تحمل اسم الكاتب الكبير صالح مرسي، وجائزة تأليف دراما الطفل التي تحمل اسم الإعلامية أبلة فضيلة توفيق، وجائزة الرواية المطبوعة التي تناقش المجتمع المصري وتحمل اسم الكاتب الكبير وحيد حامد، وجائزة رواية قصة الطفل التي تحمل اسم الكاتبة نعم الباز.