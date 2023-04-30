وفاة والدة الفنانة مايا نصري

أعلنت الفنانة مايا نصري، وفاة والدتها، مساء اليوم، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، إذ أنها لم تفصح عن موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

ونشرت مايا نصري، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة والدتها الراحلة، مُعلقة عليها بقولها: «ماما راحت عالسما.. بحبك يا ماما.. رح اشتاقلك».

تفاصيل فيلم ريما آخر أعمال مايا نصري

يذكر أنّ فيلم «ريما» الذي عُرض في السينمات نهاية عام 2020، هو أحدث الأعمال الفنية لـ مايا نصري، وشاركت البطولة مع ريم عبد القادر، ومحمد ثروت، وهالة فاخر، وفراس سعيد، وإيهاب فهمي، ومها نصار، وأحمد فتحي، وعلاء مرسي وآخرين، وهو من تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة لديها القدرة على معرفة الأحداث قبل وقوعها فهل هذه الحاسة المميزة التي تمتلكها ستكون نقمة أم نعمة على من حولها؟