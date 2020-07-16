مايا نصري تقرأ سيناريو مسلسل جديد تمهيدا لعرضه في موسم الشتاء

تعيش الفنانة مايا نصري، حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، فتنتظر عرض فيلمين، وهم "زنزانة 7" مع أحمد زاهر ونضال الشافعي، و"ريما" مع إيهاب فهمي.

وبخلاف الأفلام، قالت مايا نصري، إنها تقرأ سيناريو مسلسل جديد، لخوض به سباق موسم الشتاء، مؤكدة في تصريحات صحفية، أن المسلسل من نوعية المسلسلات الخيالية، وأنها قرأت 3 حلقات منه، وتشعر باستمتاع غريب.

أما عن موعد عرض مسلسل "السر"، فقالت مايا، إنها لا تعرف موعد عرضه حتى الآن، وأنها لا تسأل عن شيء لا يخصها، خاصة أنها انتهت من تصويره منذ فترة كبيرة، والمسلسل من بطولة حسين فهمي ونضال الشافعي ووفاء عامر.