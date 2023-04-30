باكستان تفرض حالة طوارئ صحية للوقاية من «جدري القرود»

كشفت السلطات الصحية الباكتسانية، مساء اليوم الأحد، عن إعلان حالة الطوارئ في مطار كراتشي وعدة مطارات أخرى في أنحاء البلاد، عقب ظهور حالة إصابة بمرض «جدري القرود» لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

قرارات قاسية في المطارات

وبحسب وكالة الأبناء الألمانية، فقد أصدرت قوات أمن المطارات إجراءات قاسية من أجل الحد من الإصابة، وسيرتدي كل أفراد الأمن في المنشأة الكمامات، بجانب استخدام الكمامات أثناء تفتيش الركاب وأمتعتهم.

منع إصدارات جوازات السفر بشكل مؤقت

وأصدرت السلطات قراراً بتعليق إصدار جوازات السفر المؤقتة لدخول مطارات البلاد، خاصة بعد نقل طفل عمره 7 سنوات في منطقة لياري بمدينة كراتشي إلى المعهد الوطني لصحة الطفل، لتلقي العلاج من أعراض تشبه أعراض جدري القرود، مع عزله في مكان مخصص للمصابين بالمرض.

الطفل لم يسافر من قبل

وأشارت السلطات إلى أن الطفل لم يسبق له السفر خارج البلاد، لكنه يعاني من أعراض تشبه أعراض جدري القرود وسيتم إجراء الاختبارات الطبية له للتأكد من إصابته بالمرض أو مجرد تشابه الأعراض.