«ريشي سوناك»: إجلاء حاملي جوازات السفر البريطانية من السودان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، أكد اليوم، بدء عمليات إجلاء واسعة النطاق لحاملي جوازات السفر البريطانية من السودان، على متن رحلات سلاح الجو الملكي البريطاني.

وأوضح سوناك، في تغريدة على حسابه بمنصة «تويتر»، أن الأولوية ستكون للفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأسر التي لديها أطفال وكبار السن.

وأشاد بالقوات المسلحة البريطانية والدبلوماسيين وأفراد قوة الحدود، الذين نفذوا هذه العملية المعقدة، مشيرًا إلى مواصلة المملكة المتحدة العمل على إنهاء إراقة الدماء في السودان ودعم حكومة ديمقراطية.

هدنة جديدة لوقف إطلاق النار

وفي سياق الأزمة، أعلن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، التوصل إلى هدنة جديدة لوقف إطلاق النار في السودان، تستمر 72 ساعة بدأت منتصف ليل 24 أبريل الجاري.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الجاري، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السوداني.