رئيس وزراء باكستان يشكر مصر على جهدها في إجلاء رعايا دولته

حرص رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، على تقديم الشكر للجهود المبذولة من السلطات المصرية بجانب نظيرتها السعودية والتركية، بعد مساعدة بلاده في إجلاء الرعايا الباكستانيين من السودان.

بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني بيانًا، بحسب الموقع الإلكتروني، يشرح خطة الطوارئ الحكومية الموجودة من أجل تحقيق الإجلاء الآمن لمواطني دولة باكستان بعد تطورات الوضع في السودان في ظل نزاع بالأسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتمت عملية الإجلاء بنجاح تحت إشراف شهباز شريف.

وصول باكستانيين إلى بورتسودان

وتابع البيان: «نحو 427 باكستانيًا وصلوا إلى بورتسودان، وسيخرجون إلى باكستان، حيث تم البدء في عملية إعادة هؤلاء الباكستانيين عبر رحلات جوية خاصة، فيما تقدم الدول الصديقة والبعثات الباكستانية في المنطقة المساعدة في إجلاء الباكستانيين، وسيتم نقل الباكستانيين إلى أماكن أكثر أمانًا من خلال مجموعات صغيرة من الخرطوم».