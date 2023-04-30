خبراء عرب: قطاع «أخبار المتحدة» لم يتاجر بأوجاع الأشقاء السودانيين

أكد خبراء وسياسيون وكُتاب عرب نجاح قطاع أخبار «المتحدة» فى تغطية أحداث السودان بمهنية واحترافية، حيث إنه منذ بدء الأزمة فى السودان قامت قنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بنقل جميع الأحداث على الأرض وردود الأفعال السودانية والعربية والدولية تجاه تلك الأزمة، حيث وجَّهوا الشكر إلى جميع القائمين على التغطية نظراً لعدم المتاجرة بأوجاع الأشقاء السودانيين على الشاشة، كما أن المعلومات التى يتم بثها على الشاشة لا توجد بها أخطاء، بالإضافة إلى أن الأخبار موثوقة، مع الاستعانة بمحللين وخبراء على قدرٍ عالٍ من المهنية والعلم استطاعوا تحليل الأوضاع دون فرض آرائهم على المشاهد، كما أن عرض المعلومات على الشاشة استُخدمت فيه تقنيات تكنولوجية حديثة سهّلت على المشاهد فهم الأزمة فى السودان.

كاتب سودانى: المصداقية في التغطية هي الأساس

من جهته قال الكاتب السودانى مجدى عبدالعزيز إنه يتابع قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية» من أجل معرفة والاطلاع على الأحداث فى مختلف المناطق السودانية نظراً لواقعية التغطية، ثم إنه لم يعد يثق فى معظم وسائل الإعلام التى تتبنى وجهات نظر بعينها وتريد فرضها على المشاهد، وهذا يزيد من حدة الأزمة نظراً لأن المواطن السودانى بشكل خاص يسعى إلى معرفة الحقيقة ويتمنى أن تنتهى هذه الأحداث قريباً.

وأضاف لـ«الوطن»: «المصداقية فى التغطية هى الأساس بكل تأكيد نظراً لأن الكثير من المواطنين والمقيمين فى السودان من الذين يريدون الإجلاء يتجهون إلى وسائل الإعلام حتى تكون لديهم دراية بآخر الأوضاع والتطورات ومدى الأمان فى الطرق التى سينتقلون من خلالها وصولاً للمعابر البرية أو الموانئ البحرية، لكن هناك بعض القنوات تزيف الوضع على الأرض، ما يتسبب فى أخطاء قد تكلف الشخص حياته وحياة أسرته، دعنا نقل إن قناتى إكسترا نيوز والقاهرة بهما التزام واضح يراعى الجانب الإنسانى، وهذا ما نلمسه دائماً من الجانب المصرى».

شبكة مراسلين وفريق عمل على أعلى مستوى واستضافة محللين سياسيين أسهمت في نجاح القاهرة الإخبارية في تغطية أحداث الأزمة السودانية

وتابع «عبدالعزيز»: «لا أتابع القنوات من أجل الأوضاع والتحليل السياسى فقط، لكن أنا لدىّ أقارب ومعارف وصلوا إلى مصر خلال الأيام الماضية وتحدثت معهم وكنت أريد الاطمئنان عليهم، هذا لا يمكن إلا من خلال متابعات دائمة للقاءات المراسلين على المعابر فى مصر مع السودانيين الذين نجحت عمليات الإجلاء البرى لهم من الخرطوم وباقى المدن السودانية».

محلل تونسى: النجاح فى التزام المعايير المهنية والأخلاقية

من جهته قال المحلل السياسى التونسى عصام البوسالمى إن بعض القنوات فى ظل الأحداث التى يمر بها السودان انتهجت أساليب غير مهنية من أجل تغطية الأزمة هناك، لكن قنوات قطاع الأخبار لدى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت فى التزام المعايير المهنية والأخلاقية خلال تغطيتها.

وأضاف «البوسالمى»، فى تصريحات لـ«الوطن»: «أتابع المداخلات الهاتفية للمحللين السياسيين والمصادر فى تغطية القنوات التابعة للشركة المتحدة، وأجد توازناً كبيراً جداً فى التحليل ورؤية الأحداث فى السودان، ولم أجد أى معلومة مغلوطة أو مضللة فى التغطية، لا سيما أن المراسلين لا يقومون بفرض آرائهم الشخصية على المشاهدين، وهذا يُعد احترافية، كما أن المحللين لا يتحدثون سوى بدراسة كاملة عن الأحداث ويعلقون على الأخبار الموثوقة فقط».

كما قال الدكتور صالح الطراونة، المحلل السياسى الأردنى، إنه يقدّر جداً التغطية المهنية التى تقوم بها قنوات قطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأكثر ما أعجبه فى التغطية الصور الحية للأشقاء السودانيين الذين تم إجلاؤهم من السودان وهم على المعابر المصرية فور وصولهم.

وأضاف «الطراونة» لـ«الوطن»: «الجانب الإنسانى مهم جداً فى تغطية مثل هذه الأحداث، وبكل صدق هناك براعة للمراسلين فى رصد الأوضاع عند المعابر، بالإضافة إلى أن المراسلين لم يخرقوا القواعد المهنية فى تغطية عمليات وصول السودانيين إلى الحدود المصرية، بل كان المراسل يستقبلهم بكل ود وابتسامة تؤكد أنهم وصلوا إلى بلدهم الثانى، ولم يحدث أى نوع من المتاجرة بأوجاعهم، سواء من قبَل المراسلين أو من الاستوديو».