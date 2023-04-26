النائب محمد البدري: اجتماع الحوار الوطني اليوم سيناقش تداعيات الأزمة السودانية

قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع الحوار الوطني اليوم، من المتوقع أن يتناول العديد من القضايا المهمة، وعلى رأسها قضية السودان، مضيفًا أن انعقاد الحوار في الوقت الراهن يدل على أنه أصبح مطلبا جماهيريا مهما وسيتناول العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية المختلفة من خلال اللجان والمحاور المتنوعة.

الطلاب الدارسون في السودان

وأوضح عضو مجلس الشيوخ في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تناول الأزمة السودانية الحالية في اجتماع الحوار الوطني من الأمور المهمة، نظرا لما تمثله الأوضاع في البلد الشقيق من خطورة على الأمن القومي في المنطقة، وقال: «في رأيي أن قضية السودان مهم تناولها في اجتماع اليوم بمحاورها المختلفة ومن أهم تلك المحاور هي عودة الطلاب المصريين الدارسين في السودان، وتسهيل إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية».

الحوار الوطني

كما لفت البدري إلى أن الاجتماع المنعقد اليوم يمثل اللمسات الأخيرة في الخطوات التحضيرية لبدء الحوار الوطني، مشيرا إلى أهمية انطلاق الحوار في موعده المحدد 3 مايو المقبل من العام الجاري 2023، وذلك لما يمثله الحوار من أهمية كبيرة في الوقت الراهن، فهو السبيل للجمهورية الجديدة المرتكزة على الحوار بين الأطراف المختلفة: «تناولت محاور ولجان الحوار الوطني قضايا عديدة ومتنوعة، وهو ما يؤكد أهميته القصوى، وأهمية انعقاده في الوقت المحدد».