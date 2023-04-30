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«الرئاسة» لقصواء الخلالي: مصر أجرت العديد من الاتصالات بشأن الأزمة السودانية

كتب:

محمد عزالدين
10:46 م | الأحد 30 أبريل 2023
المستشار أحمد فهمي

المستشار أحمد فهمي

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أجرى اتصالات ولقاءات خلال الأسبوعين الماضيين لمناقشة الملف السوداني، ففي أول أيام الأزمة أجرى اتصالا مع رئيس جنوب السوداني سلفاكير ثم الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، ثم اتصال مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ثم رئيس المجلس الأوروبي ثم زيارة مستشار النمسا واليوم رئيس وزراء اليابان.

مناقشة موسعة حول السودان

وأضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه جرى خلال كل هذه الاتصالات والزيارات خلال أسبوعين فقط مناقشة موسعة حول السودان والأوضاع هناك.

وأشار إلى أن موقف مصر معروف، ليس فقط الشعور بالقلق البالغ، ولكن بالحزن الشديد والألم من أي مصاب يصيب الأشقاء السودانيين، والرئيس السيسي أوضح في كل الاجتماعات أن هناك ملايين من الأشقاء السودانيين يعيشون في مصر ضيوفا مكرمين، وأن مصر لا تفرق بين كل الأشقاء للدول العربية الشقيقة الموجودين في أرضها.

وقف إطلاق النار بشكل دائم

وأكد أن مصر تدعم بشدة التوصل لوقف إطلاق النار فوري ودائم وشامل والانطلاق منه لحوار سلمي، واستكمال المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة يرتضيها المواطنون السودانيون، ومصر ترى أن استضافة الأشقاء العرب على أراضيها واجب ومسؤولية.

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