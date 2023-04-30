«القومي للمرأة»: طفرة فى تمكين المرأة العاملة.. و«نساء مصر»: توجيهات رئاسية بتعزيز حقوقها

حظيت المرأة العاملة بحقوق غير مسبوقة فى تاريخها العمالى، حيث أكدت قيادات نسائية بالمجلس القومى للمرأة والبرلمان أن المرأة المصرية حظيت بدعم كبير وأولوية من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتكون شريكاً أساسياً فى وضع خارطة طريق بناء الوطن وسط ما تمتعت به من إيمان راسخ لدى الدولة والقيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا فى الجمهورية الجديدة إلا من خلال تعزيز مشاركتها فى العمل الوطنى، والاستمرار فى بناء قدراتها كركن رئيسى لنهضة الأمة.

وقالت د. مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المرأة المصرية تفخر أمام العالم بما تحقق لها من إنجازات غير مسبوقة فى جميع المجالات، بفضل دعم الإرادة السياسية المؤمنة، فشهد هذا الملف طفرة ملحوظة خلال السنوات الماضية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحماية من جميع أشكال العنف، علاوة على التشريعات المنصفة للمرأة، التى تراعى احتياجاتها وحقوقها.

وأشارت «مرسى» إلى أنه تم اعتماد المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من «لجنة وضعية المرأة» للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذى لـ«هيئة الأمم المتحدة للمرأة» للأعوام من 2022 إلى 2025، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.

بدورها، قالت د. منال العبسى، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إنه منذ تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد كانت هناك توجيهات واضحة وقرارات صارمة بتعزيز وضع المرأة وحقوقها فى المجتمع، كذلك الشباب والأطفال، باعتبار المرأة نصف المجتمع، وأن دورها مساوٍ تماماً ووفق القوانين والتشريعات للرجل، وهو ما كان وتحقق على أرض الواقع، مشيدة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة باستكمال مسيرة دعم المرأة المصرية بإصدار قرار بتمثيل المرأة فى مجلس إدارة الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها.

وأشادت «العبسى» بتوجيهات الرئيس، أيضاً، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا بالدولة، والتوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل.

من جانبها، قالت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، وعضو البرلمان العربى، إن مصر قدمت الكثير للمرأة طوال السنوات الماضية، فاكتسبت حقوقاً سياسية وتشريعية، وعلى مستوى المحافظين والهيئات التنفيذية والوزارات، وفى كل مكان بالمجتمع، انطلاقاً من إيمان تام بوجودها وحقوقها ورفض كل محاولات التهميش والإقصاء السابقة خلال العصر الأسود لحكم الإخوان المسلمين، موضحة أن مصر نجحت فى التصدى للتمييز ضد المرأة، وزواج القاصرات، والعنف ضد المرأة، وغيرها من القضايا المهمة والمصيرية، وهو ما تعترف به وتعيشه ملايين السيدات والفتيات فى مصر.

وأكدت «الجمل» أن ما تعيشه المرأة من إنجازات واضحة وطفرة بحقوقها يعود لقيادة ورؤية الرئيس السيسى وتوجيهاته فى كل المجالات، وهو ما لم يكن موجوداً من قبل، فالمرأة نصف المجتمع، وهناك رفض تام للاعتداء عليها ولجميع أشكال العنف تجاهها، باختصار المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى والفضل للرئيس.

وأضافت أن الرئيس السيسى منذ توليه مقاليد حكم البلاد يولى اهتماماً كبيراً بأحوال الوطن والشعب والمرأة المصرية التى حصلت على العديد من الامتيازات، وظهر ذلك من خلال تقلدها العديد من المناصب وحصولها على مكاسب غير مسبوقة لم تحصل عليها من قبل سواء على مستوى التمكين السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى.