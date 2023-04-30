«محلية النواب» تكشف تفاصيل حظر اصطحاب الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل موافقة البرلمان على حظر اصطحاب الحيوانات الخطرة داخل الأماكن العامة، قائلاً: «البرلمان رصد هذا الخلل في العام الأخير من عمر البرلمان الماضي، وعقد جلسة استطلاع ومواجهة، بحضور وزراء البيئة والصحة والزراعة، وعدد من المحافظين، بالإضافة لجمعيات الرفق بالحيوان».

مشروع تربية الحيوانات الخطيرة

تابع «السجيني»، خلال مداخلة مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتهت بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات التنفيذية، وضرورة إصدار تشريع حاكم لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أنه تقدم بمشروع قانون حول تربية الحيوانات الخطرة منذ عام، وحدثت مناقشات كثيرة حول هذا القانون، ما يعكس اهتمام نواب البرلمان بهذه القضية، التي تهتم المجتمع بكل أطرافه، سواء من يقطن الأحياء الشعبية أو الريفية أو الراقية.

مفيش حاجة اسمها قتل الكلاب الضالة

أضاف أن التشريع الجديد لا يهدف فقط لحماية الإنسان من الحيوان، لكن لحماية الحيوان أيضا من الإنسان، مشيرًا إلى أن التشريع حظر التعامل مع الحيوانات الخطرة مثل الأسود والزواحف، مع استثناء المراكز البحثية والجامعات والقوات المسلحة والشرطة.

وأشار إلى أن القانون يتعامل مع حائزي الكلاب بجميع أنواعها، سواء شرسة أو أليفة أو صغيرة أو كبيرة، كما ألزم الجهات الإدارية، بالتعامل مع ملف الكلاب الضالة، وفقًا للمعاير الدولية، معقبًا: «مفيش حاجة اسمها قتل أو سم الكلاب الضالة، لكن من الممكن جمع هذه الكلاب، وإخصائها للحد من انتشارها».