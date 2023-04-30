«خارجية النواب» تؤكد قدرة الشعب السوداني على تجاوز الأزمات

عقدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم درويش، اجتماعا اليوم؛ لمناقشة تطورات الأوضاع بالسودان الشقيق، وأصدرت بيانا في هذا الشأن أكدت فيه على الآتي:

التضامن مع الشعب السوداني

أولا: تضامنها الكامل والتام مع الشعب السوداني الشقيق إزاء تطورات الأوضاع الراهنة التي يمر بها السودان الشقيق وقدرة السودان وشعبه كعادته على تجاوز أية أزمات وصعوبات حرصا على حقن الدماء وحفظ مقدرات الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية.

ثانيا: الروابط الوثيقة والمتجذرة بين مصر والسودان الشقيق والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين طوال تاريخهما يجسدها دوما حرص مصري بالغ على استقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته ومقدراته الوطنية وحق الشعب السوداني الشقيق في العيش بأمان، محققا تطلعاته المستحقة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء والازدهار.

ثالثا: هناك تضامن شعبي مصري لا نظير له مع الأخوة السودانيين واستعداد لمساندته ودعمه في تلك الأزمة التى ستكون عابرة بجميع السبل في ضوء الامتزاج الشعبي ووحدة المصير بينهما وعلاقاتهما النموذجية والتاريخية، وتبدى ذلك في استقبال الآلاف من الأخوة السودانيين جراء الأحداث في وطنهم الثاني مصر بكل حفاوة تليق بهم كأشقاء أعزاء.

إجلاء المواطنين المصريين

رابعا: تأييد الإجراءات والاتصالات المصرية المكثفة والدؤوبة لحقن دماء الأخوة في السودان، واستعادة الهدوء والاستقرار والأمن وتحقيق تطلعات الشعب السوداني وما يرنو له من آمال.

خامسا: الإشادة بالجهود المصرية لإجلاء المواطنين المصريين من السودان، وتأمين عودتهم سالمين لأرض الوطن بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما جرى من إجراءات في هذا الشأن.