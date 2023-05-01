 تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 604 شاحنات و54 سيارة، إذ شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 303 شاحنات و20 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 301 شاحنة و34 سيارة.

245 شاحنة بميناء نويبع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل ودليلة ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفينتين أمل ودليلة، كما تم تداول 1250 طن بضائع عامة ومتنوعة و245 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين بريدج وسينا أمس، بينما يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2575 راكب بموانيها.